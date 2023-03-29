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В Ізюмському районі автомобіль підірвався на російській міні, загинули двоє людей

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Середа 29 березня 2023 18:08
В Ізюмському районі автомобіль підірвався на російській міні, загинули двоє людей Фото: в Ізюмському районі автомобіль підірвався на російській міні, загинули двоє людей (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

В Ізюмському районі Харківської області, недалеко від міста Барвінкове на міні підірвався легковий автомобіль. Внаслідок вибуху загинули двоє людей.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Внаслідок вибуху загинули 16-річний хлопець й 34-річний чоловік. Також двоє чоловіків 20 й 24 років отримали поранення. Наразі їх госпіталізували.

"Вкотре закликаю всіх! Не рухайтесь невідомими чи неперевіреними дорогами. Не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, річки. Не чіпайте підозрілі предмети. Це дуже небезпечно і може коштувати життя", - пише Синєгубов.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Харківській області напередодні великодніх свят та поминальних днів низка кладовищ буде закрита. Усе через мінну небезпеку.

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