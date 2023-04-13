У Херсонській області росіяни забирають бізнес в місцевих, які відмовляються працювати на РФ

Фото: у Херсонській області росіяни забирають бізнес в місцевих, які відмовились працювати на РФ (Getty Images)

У Херсонській області окупанти оголосили так звану "націоналізацію майна українських олігархів". У місцевих підприємців, які відмовились працювати на Росію, відбиратимуть бізнес.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Центр національного спротиву.