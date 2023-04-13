ua ru
Чт, 13 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Херсонской области россияне отбирают бизнес у местных, отказывающихся работать на РФ

Новина українською →
Херсонская область, Четверг 13 апреля 2023 15:43
В Херсонской области россияне отбирают бизнес у местных, отказывающихся работать на РФ Фото: в Херсонской области россияне забирают бизнес у местных, отказавшихся работать на РФ (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

В Херсонской области оккупанты объявили так называемую "национализацию имущества украинских олигархов". У местных предпринимателей, отказавшихся работать в Россию, будут отбирать бизнес.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Центр национального сопротивления.

"Оккупанты захватили предприятия и выдвинули условие "перерегистрации". Однако большая часть владельцев покинула регион в момент оккупации, а оставшиеся отказались идти на сотрудничество", - говорится в сообщении.

В ЦНС отмечают, что враг объявил захваченное имущество "брошенным" и начал процессы передачи в "управление Фонда госимущества". В дальнейшем его "приватизируют заново", то есть передадут причастным к оккупационной администрации структурам, которые его разграбят.

"Заметим, что все эти решения оккупантов юридически ничтожны и по факту речь идет о "легализации" мародерства на "законных основаниях", - добавили в сообщении.

Ранее мы писали о том, что Россия пытается пополнить свою армию украинцами с оккупированных территорий.

Также напомним, РФ отправляет собственных граждан работать на захваченные территории из-за кадрового голода.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
окупанти бизнес
NEWS
Россия осенью может активизировать ракетные удары. Генштаб раскрыл планы врага
Россия осенью может активизировать ракетные удары. Генштаб раскрыл планы врага
DAILY
Забота о военных или популизм? Как политики спекулируют на армии и чем это опасно
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина Забота о военных или популизм? Как политики спекулируют на армии и чем это опасно