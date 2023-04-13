В Херсонской области россияне отбирают бизнес у местных, отказывающихся работать на РФ
В Херсонской области оккупанты объявили так называемую "национализацию имущества украинских олигархов". У местных предпринимателей, отказавшихся работать в Россию, будут отбирать бизнес.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Центр национального сопротивления.
"Оккупанты захватили предприятия и выдвинули условие "перерегистрации". Однако большая часть владельцев покинула регион в момент оккупации, а оставшиеся отказались идти на сотрудничество", - говорится в сообщении.
В ЦНС отмечают, что враг объявил захваченное имущество "брошенным" и начал процессы передачи в "управление Фонда госимущества". В дальнейшем его "приватизируют заново", то есть передадут причастным к оккупационной администрации структурам, которые его разграбят.
"Заметим, что все эти решения оккупантов юридически ничтожны и по факту речь идет о "легализации" мародерства на "законных основаниях", - добавили в сообщении.
Ранее мы писали о том, что Россия пытается пополнить свою армию украинцами с оккупированных территорий.
Также напомним, РФ отправляет собственных граждан работать на захваченные территории из-за кадрового голода.
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