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Росія намагається поповнити свою армію українцями з окупованих територій, - мер Мелітополя

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Україна, Середа 12 квітня 2023 16:21
Росія намагається поповнити свою армію українцями з окупованих територій, - мер Мелітополя Фото: Росія намагається поповнити свою армію українцями з окупованих територій (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Росія зазнає значних втрат на фронті. Для того, щоб поповнити кількість військових РФ оголосила приховану мобілізацію на тимчасово зайнятій території Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мелітопольського міського голови Івана Федорова.

За його словами, на окупованих територіях Росія оголосила про можливість заключити контракт з армією. Там також утворили псевдо військкомат і змушують чоловіків ставати на облік.

"На тимчасово зайнятій території Запорізької області загарбники намагаються знайти людей, готових стати гарматним м’ясом для країни-агресора", - розповів Федоров.

Місцеві колаборанти організовують військові батальйони.

"Гауляйтер Балицький зібрав "батальйон судоплатова", який все не доїде до зони бойових дій, зате знімає "героїчні" відео в глибокому тилу. Тепер шахрай і самозванець Жидков, який був начальником окупаційної поліції, збирає "козацький" батальйон", - сказав він.

Нагадаємо, 11 квітня, російська Держдума схвалила законопроекти, які вводять нові методи для мобілізації росіян. Зокрема, пропонується видача повісток онлайн, а на військовий облік будуть ставити навіть без присутності громадянина у військкоматі.

Також в Росії з 1 квітня стартував весняний призов на військову службу. В рамках нього російський диктатор Володимир Путін хоче призвати 147 тисяч росіян.

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