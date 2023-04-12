Росія намагається поповнити свою армію українцями з окупованих територій, - мер Мелітополя

Росія зазнає значних втрат на фронті. Для того, щоб поповнити кількість військових РФ оголосила приховану мобілізацію на тимчасово зайнятій території Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мелітопольського міського голови Івана Федорова.

За його словами, на окупованих територіях Росія оголосила про можливість заключити контракт з армією. Там також утворили псевдо військкомат і змушують чоловіків ставати на облік.

"На тимчасово зайнятій території Запорізької області загарбники намагаються знайти людей, готових стати гарматним м’ясом для країни-агресора", - розповів Федоров.

Місцеві колаборанти організовують військові батальйони.

"Гауляйтер Балицький зібрав "батальйон судоплатова", який все не доїде до зони бойових дій, зате знімає "героїчні" відео в глибокому тилу. Тепер шахрай і самозванець Жидков, який був начальником окупаційної поліції, збирає "козацький" батальйон", - сказав він.