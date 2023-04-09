РФ відряджає власних громадян працювати на захоплені території через кадровий голод, - ЦНС

Російська Федерація відправляє своїх громадян працювати на окуповані території України, бо місцеві жителі відмовляються від співпраці.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"Проте залишаються серйозні проблеми з працівників середньої ланки. Росіяни постійно шукають працівників серед місцевих, проте це не працює і окупанти мусять застосовувати значно важчий та ресурсно дорожчий процес "відряджень" на ТОТ працівників з РФ", - зазначили в ЦНС.

У ЦНС зауважили, що росіяни майже відразу посіли більшість керівних посад в окупаційних адміністраціях та структурах.

Житель окупованих територій відмовляються співпрацювати з росіянами. Тому держава-агресор налагодила систему "відряджень" у ці регіони робітників з РФ.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну було встановлено майже 20 тисяч випадків депортації дітей на територію Росії.

Також раніше ми писали, що росіяни продовжують практикувати примусову "евакуацію" для пропагандистських сюжетів і виправдовування депортації українців.

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