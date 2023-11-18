У Херсонській області дезертирували близько 20 військових РФ, - Генштаб

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ в Facebook.

За даними Генштабу, втекли військові зі складу 144 окремої мотострілецької бригади ЗС РФ.

При цьому зазначається, що вони самовільно залишили бойові позиції.

Дезертирство в армії РФ

У російській армії почастішали випадки дезертирства. Так, наприклад, у тимчасово окупованій Арапівці Луганської області дезертували близько 90 російських військовослужбовців, вони самовільно залишили бойові позиції. У Сватовому втекли 40 загарбників.

У Маріуполі та Новоазовську Донецької області дезертували 25 російських окупантів через припинення відпусток.

А у Запорізькій області близько 50 загарбників відмовились воювати й вивели озброєння з ладу.

Ситуація на лівобережжі Херсонської області

Нещодавно керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив про те, що українським військовим вдалося закріпитись на лівому березі Херсонської області.

При цьому більш детальних подробиць щодо успіхів українських військових Єрмак не розкрив.

Водночас Гуменюк, коментуючи таке просування ЗСУ, натякнула, що надалі можна буде говорити про великі успіхи.

Більш детально про плацдарм для ЗСУ у Херсонській області можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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