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В Запорізькій області окупанти відмовляються воювати, - Генштаб

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Субота 01 липня 2023 07:11
В Запорізькій області окупанти відмовляються воювати, - Генштаб Фото: в Запорізькій області росіяни відмовились воювати (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В Запорізькій області близько 50 військовослужбовців РФ відмовились воювати і вивели озброєння з ладу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

"На тлі успішних бойових дій Сил оборони України та через значні втрати противника в живій силі, збільшуються випадки дезертирства в підрозділах російських окупаційних військ, які все частіше самовільно залишають бойові позиції", - зазначили у Генштабі

Так, в районі Дорожнянки Запорізької області близько 50 військовослужбовців етнічних дагестанців зі складу Каспійської флотилії відмовились брати участь в бойових діях. Наявне в підрозділі озброєння російські відказники вивели з ладу.

Контрнаступ ЗСУ

Збройні сили України останнім часом проводять активні контрнаступальні дії по всій лінії фронту. В Міноборони підвтерджують просування захисників та заявляють про звільнення низки населенних пунктів.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявляла, що у росіян щодня ростуть втрати через недосвідченість військовослужбовців на фоні з професіоналізмом ЗСУ.

А міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що окупанти бояться керівництва, тому не завжди доповідають "на гору" про втрату захоплених в Україні територій.

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Війна Росії проти України Запорожская область
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