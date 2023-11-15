Унікальна ситуація. Що відбувається на лівому березі Херсонської області на плацдармі у ЗСУ

Збройним силам України вдалося закріпитися на лівому березі Херсонської області та проводити там військові операції. Але говорити про критичну загрозу для російського угрупування на тій частині Херсонської області поки зарано.

Український плацдарм

Цього тижня керівник ОП Андрій Єрмак, виступаючи в Інституті Гадсона у Вашингтоні, заявив, що українським військовим вдалося переправитися через Дніпро та закріпитися на лівому березі Херсонської області. Конкретики він не навів, але ця заява швидко поширилася Telegram-каналами та ЗМІ.

В останньому зведенні американського Інституту вивчення війни, більш відомого як ISW, також говориться про те, що ге олокаційні кадри, опубліковані 13 листопада, показують просування ЗСУ до Кринок (за 2 км від берега річки Дніпро).

"ISW продовжує оцінювати, що українські сили проводять більш масштабні, ніж зазвичай, наземні операції на східному березі Херсонської області з середини жовтня 2023 року, і що українські сили, схоже, здатні утримувати та забезпечувати свої поточні позиції на контрольованому Росією боці Дніпра", - зазначили аналітики.

Що кажуть в ЗСУ

У Збройних силах з обережністю коментують інформацію про успіхи на лівобережжі Херсонської області. Так, сьогодні в ефірі телемарафону керівник пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк закликала дотримуватися інформаційної тиші. Але водночас вона натякнула, що згодом можна буде говорити про "великі успіхи".

"Лінія фронту сьогодні досить рухлива. Очевидним є факт, що ворога це притискає. Поки що ми просимо інформаційної тиші, щоб запрацювала наша запланована сентенція, яка дозволить потім відзвітувати про великі успіхи", - підсумувала Гуменюк.

Якщо подивитися на карту сервісу Deepstate, то можна побачити широку "сіру зону" (територія, яка не перебуває ні під чиїм постійним контролем) вздовж Дніпра на лівобережжі Херсонської області.

Унікальна ситуація

За словами військового експерта Олександра Коваленка, на лівому березі Херсонської області зараз можна спостерігати "унікальну ситуацію зі збільшення сірої зони", яка тягнеться від Олешок до Нової Каховки переважно по першому рубежу оборони росіян вздовж дороги, яка йде від Олешок на Нову Каховку через селища Кринки, Козачі Лагері, Піщанівка та інші.

"У деяких місцях ця "сіра зона" вже поглинає більшу частину цих населених пунктів, а у деяких локаціях перерізала, поглинула саме цю дорогу, логістику. Що значно зменшує мобільність та можливості російських окупантів протидіяти їх збільшенню та розростанню", - сказав експерт РБК-Україна.

В районі Кринок, про які згадували і в ISW, ця "сіра зона" зайшла в ліс, який веде до основної логістичної артерії росіян - траси 2206, яка йде від Олешок фактично через усю Херсонську та Запорізьку області на Мелітополь. Зараз ця артерія використовується росіянами, зокрема, і для протидії розростанню "сірої зони".

"Російське командування, не дивлячись на те, що напередодні було розповсюджено неправдиву інформацію про якийсь їх незрозумілий "жест доброї волі" з Херсонської області, не намагається сьогодні підготувати умови для втечі саме з цього плацдарму. А якраз навпаки. Зараз здійснюються заходи ресурсами двох бригад для того, щоб заблокувати розростання цієї "сірої зони" з використанням відповідних сил та засобів", - пояснив Коваленко.

І поки українські військові не переріжуть трасу 2206, говорити про критичну загрозу для росіян на лівому березі Дніпра неможливо, наголосив експерт, але додав, що будь-яке просування ЗСУ - це звільнення територій.

"Тому не можна говорити, що це може бути якась окрема бойова задача. Це загальна бойова задача зі звільнення територій. Якщо говорити про забезпечення відповідних умов для більш безпечного існування правого берега, то так. Це також можна розцінювати. Але поки що зарано говорити, що саме це є основною метою для того, щоб "сіра зона" й надалі розросталася", - резюмував він.