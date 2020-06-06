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В Запорожье случился пожар на обувной фабрике

Новости » Происшествия     06.06.2020 - 18:36
В Запорожье случился пожар на обувной фабрике
Фото: пожар на фабрике "Мида" (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Пожар произошел на обувной фабрике "Мида"

В субботу вечером, 6 июня, в Запорожье произошел пожар на обувной фабрике "Мида". Возгорание произошло в производственном цехе на четвертом этаже.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Сообщается, что сообщение о пожаре поступило на спецлинию "101" в 15:42.

Около 17:50 пожар был ликвидирован на площади 400 м.кв. К тушению привлекли 40 человек личного состава и 12 единиц техники ГСЧС.

По данным Госслужбы, жертв и пострадавших нет.

Фото: пожар на фабрике "Мида" (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Напомним, 3 июня в Одессе спасатели эвакуировали 20 человек из-за пожара в жилом доме.

Кроме того, в отделение прокуратуры Каховки бросили "коктейль Молотова", в результате чего начался пожар.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Запорожьепожар
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