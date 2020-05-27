В отделение прокуратуры Каховки бросили "коктейль Молотова", произошел пожар

Фото: место происшествия (hr.npu.gov.ua)

Полиция открыла уголовное производство

В городе Каховка Херсонской области в отделение прокуратуры бросили "коктейль Молотова". В результате этого произошел пожар.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Основную версию преступления следствие увязывает с профессиональной деятельностью прокуроров

"При осмотре места происшествия следственно-оперативная группа Каховского отдела полиции обнаружила, что на первом этаже здания разбито стекло. У окна находилась стеклянная бутылка с частицами легковоспламеняющейся вещества", - говорится в сообщении.

В связи с этим открыто уголовное производство по ч.2 ст.347 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества сотрудника правоохранительного органа, сотрудника органа государственной исполнительной службы или частного исполнителя, совершенное путем поджога).

Напомним, в Закарпатской области неизвестный бросил "коктейль Молотова" во двор народного депутата от партии "Слуга народа" Михаила Лабы, полиция начала следствие.

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Автор: Анастасия Рокитна