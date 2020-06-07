ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Під Херсоном горить звалище сміття: пожежу локалізували

Новини » Надзвичайні події     07.06.2020 - 14:50
Під Херсоном горить звалище сміття: пожежу локалізували
Фото: вогнище пожежі (dsns.gov.ua)

Гасіння пожежі ускладнює сильний вітер

У Бериславському районі Херсонській області виникла пожежа на дільниці для зберігання твердих побутових відходів. Пожежа поширилася на територію 1,5 гектара.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Так, рятувальники отримали повідомлення про пожежу 6 червня ввечері.

"Досить сильний вітер роздував тління та ускладнював гасіння пожежі. На ліквідацію загорання були направлені 3 одиниці спецтехніки та 6 осіб особового складу ДСНС", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вранці 7 червня пожежу локалізували на орієнтовній площі 1,5 га. Загрози населеним пунктам немає. Гасіння продовжується.

Нагадаємо, 6 червня ввечері у Запоріжжі сталася пожежа на взуттєвій фабриці "Міда".

Раніше повідомлялося, що 3 червня в Одесі рятувальники евакуювали 20 людей через пожежу в житловому будинку.

Також РБК-Україна писало, що у відділення прокуратури Каховки кинули "коктейль Молотова", в результаті чого почалася пожежа.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України пожежаХерсонская область
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся