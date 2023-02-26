У Херсоні знову повідомляють про вибухи

Сьогодні, 26 лютого, у Херсоні вже вдруге пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Так, місцеві повідомляють про "виліт" з тимчасово окупованих Олешок.

Зазначимо, що у Херсонські області не оголошували повітряну тривогу.

Офіційної інформації про ситуацію у місті поки немає.

Зазначимо, що вранці у Херсоні також лунали потужні вибухи.

Окрім того, внаслідок вчорашніх обстрілів Херсонської області загинули двоє осіб, ще семеро отримали поранення.

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