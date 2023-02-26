У Херсоні зранку потужні вибухи

У Херсоні зранку 26 лютого пролунала серія потужних вибухів. Жителі припускають, що між українськими захисниками та окупантами артилерійська дуель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Вибухи у Херсоні чути вночі, а також зранку. Зокрема, потужні вибухи пролунали близько 9:00.

"Тривають вибухи, чути відльоти та прильоти", - зазначають місцеві пабліки.

Нагадаємо, за минулу добу російська армія близько 78 разів обстріляла Херсон та область з РСЗВ, артилерії, мінометів, танків та безпілотників.

Внаслідок ворожих ударів учора у Херсонській області загинули двоє осіб, ще семеро отримали поранення.

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