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Росіяни били по Херсонській області з РСЗВ, артилерії та танків: двоє людей загинули

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Херсон, Неділя 26 лютого 2023 08:58
Росіяни били по Херсонській області з РСЗВ, артилерії та танків: двоє людей загинули Ілюстративне фото: росіяни били по Херсонській області з РСЗВ, артилерії та танків (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти за минулу добу 78 разів обстріляли Херсонську область. Загарбники гатили з РСЗВ, артилерії, мінометів, танків та безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

Зокрема, росіяни 13 разів атакували Херсон. Вони били по житлових кварталах міста. Російські снаряди поцілили в житлові будинки та територію підприємства.

За минулу добу у Херсонській області через російську агресію загинули двоє людей, ще семеро отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, РБК-Україна показувало наслідки вчорашнього ранкового обстрілу Херсона.

Окрім того, вчора у Херсонській області три людини підірвались на ворожих мінах.

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