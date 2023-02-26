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В Херсоне снова сообщают о взрывах

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Херсон, Воскресенье 26 февраля 2023 14:55
В Херсоне снова сообщают о взрывах Иллюстративное фото: в Херсоне снова сообщают о взрывах (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Сегодня, 26 февраля, в Херсоне уже вторично раздались взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Так, местные сообщают о "вылете" из временно оккупированных Олешек.

Отметим, что в Херсонской области не объявляли воздушную тревогу.

Официальной информации о ситуации в городе пока нет.

Отметим, что утром в Херсоне также раздавались мощные взрывы.

Кроме того, в результате вчерашних обстрелов Херсонской области погибли два человека, еще семеро получили ранения.

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