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У Херсоні знову лунають вибухи

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Херсон, Понеділок 16 січня 2023 14:31
У Херсоні знову лунають вибухи Фото: у Херсоні знову лунають вибухи 16 січня (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У понеділок, 16 січня, у Херсоні знову лунають вибухи. Це вже третє повідомлення про вибухи сьогодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media.

"У Херсоні вчергове чутно вибухи", - йдеться в повідомленні.

Ситуація у Херсоні та області

Російські військові 90 разів атакували територію Херсонської області. Загарбники били мирними населеними пунктами з артилерії, РСЗВ, мінометів і танків.

Також рятувальники ліквідували пожежу у приміщенні Червоного Хреста у Херсоні. Будівля спалахнула внаслідок обстрілу російськими окупантами 15 січня.

Крім того, росіяни обстріляли дитячу лікарню та медичний заклад у Херсоні.

До того ж 15 січня російська армія вдарила по житловому кварталу Херсона. Поранення отримали дві особи.

Нагадаємо, 15 січня в Херсоні було дуже гучно. Мешканців просили виходити на вулицю лише у випадку крайньої потреби.

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Херсон Обстріл вибухи
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