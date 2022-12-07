У Херсоні загинув чоловік внаслідок вчорашнього обстрілу автотранспортного підприємства

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.

Він зазначив, що 61-річний робітник перебував на робочому місці під час обстрілу. Олексій дістав мінно-вибухові травми та осколкові поранення. Його колега надав йому першу допомогу, потім медики забрали чоловіка до лікарні.

"Лікарі відчайдушно боролись за життя Олексія. На жаль, поранення виявилися надто важкими. Сьогодні чоловік помер", - написав Янушевич.

Нагадаємо, вчора окупанти 51 раз обстріляли Херсонську область, двоє людей загинули, один постраждав.

Окрім того, внаслідок обстрілу інфраструктурних об'єктів у Херсоні загинула одна людина.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.