Обстріл Херсона: одна людина загинула

Російські військові сьогодні, 6 грудня, завдали ракетного удару по Херсону. Внаслідок обстрілу одна людина загинула.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

Повідомляється, що окупанти обстріляли один із інфраструктурних об'єктів обласного центру. Про інші наслідки удару не повідомляється.

Нагадаємо, 4 грудня російські військові обстріляли будівлю Херсонського слідчого ізолятора. Частину приміщень пошкоджено, серед працівників є поранені.

Крім того, повідомлялося, що в неділю окупанти 46 разів обстріляли Херсонську область. Ворог бив із артилерії, танків, мінометів, РСЗВ за мирними мешканцями. Одна людина загинула, двоє поранено.

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