В Херсоне погиб мужчина в результате вчерашнего обстрела автотранспортного предприятия
Российские оккупанты обстреляли автотранспортное предприятие в Херсоне 6 декабря. В результате атаки погиб сотрудник Алексей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.
Он отметил, что 61-летний рабочий находился на рабочем месте при обстреле. Алексей получил минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Его коллега оказал ему первую помощь, затем медики забрали мужчину в больницу.
"Врачи отчаянно боролись за жизнь Алексея. К сожалению, ранения оказались слишком тяжелыми. Сегодня мужчина умер", - написал Янушевич.
Напомним, вчера оккупанты 51 раз обстреляли Херсонскую область, два человека погибли, один пострадал.
Кроме того, в результате обстрела инфраструктурных объектов в Херсоне погиб один человек.
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