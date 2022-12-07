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В Херсоне погиб мужчина в результате вчерашнего обстрела автотранспортного предприятия

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Херсон, Среда 07 декабря 2022 17:56
В Херсоне погиб мужчина в результате вчерашнего обстрела автотранспортного предприятия Иллюстративное фото: в Херсоне погиб мужчина в результате вчерашнего обстрела автотранспортного предприятия (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты обстреляли автотранспортное предприятие в Херсоне 6 декабря. В результате атаки погиб сотрудник Алексей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.

Он отметил, что 61-летний рабочий находился на рабочем месте при обстреле. Алексей получил минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Его коллега оказал ему первую помощь, затем медики забрали мужчину в больницу.

"Врачи отчаянно боролись за жизнь Алексея. К сожалению, ранения оказались слишком тяжелыми. Сегодня мужчина умер", - написал Янушевич.

Напомним, вчера оккупанты 51 раз обстреляли Херсонскую область, два человека погибли, один пострадал.

Кроме того, в результате обстрела инфраструктурных объектов в Херсоне погиб один человек.

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