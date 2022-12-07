ua ru
Ср, 07 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Понад півсотні разів окупанти обстріляли Херсонську область: є жертви

Новость на русском →
Херсон, Середа 07 грудня 2022 10:39
Понад півсотні разів окупанти обстріляли Херсонську область: є жертви Фото: за добу в Херсонській області окупанти вбили 2 людей, ще 1 поранено (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти 51 раз обстріляли територію Херсонської області. Рашисти били по мирних населених пунктах області з артилерії, РСЗВ, танків та мінометів, є загиблі та поранений.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.

"Через російські обстріли пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури та житлові будинки", - розповів він.

За його словами, минула доба не обійшлася без жертв серед цивільного населення.

"Рашисти вбили 2 мирних людей, ще 1 житель Херсонщини отримав поранення", - додав Янушевич.

Як повідомлялося, російські військові 17 разів обстріляли територію Херсонської області минулої доби, 5 грудня. Ворог бив мирними населеними пунктами з артилерії, РСЗВ, мінометів і танків. Одна людина отримала поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсон Херсонська область Обстріл
NEWS
Українські бійці ліквідували ще 540 окупантів: названо нові втрати РФ
Українські бійці ліквідували ще 540 окупантів: названо нові втрати РФ
DAILY
Бартош Ціхоцький: Через тижні або місяць у Польщу може прийти нова хвиля біженців з України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Бартош Ціхоцький: Через тижні або місяць у Польщу може прийти нова хвиля біженців з України