Понад півсотні разів окупанти обстріляли Херсонську область: є жертви

Фото: за добу в Херсонській області окупанти вбили 2 людей, ще 1 поранено (GettyImages)

Російські окупанти 51 раз обстріляли територію Херсонської області. Рашисти били по мирних населених пунктах області з артилерії, РСЗВ, танків та мінометів, є загиблі та поранений.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.

"Через російські обстріли пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури та житлові будинки", - розповів він. За його словами, минула доба не обійшлася без жертв серед цивільного населення. "Рашисти вбили 2 мирних людей, ще 1 житель Херсонщини отримав поранення", - додав Янушевич.