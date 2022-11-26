У Херсоні продовжують виявляти та знешкоджувати ДРГ окупантів

"У Херсоні тривають фільтраційні та інші заходи пов'язані з виявленням та знешкодженням незаконних збройних формувань та ДРГ", - йдеться у заяві.

Єрін повідомив, що на Херсонському напрямку ситуація є стабільною. Окупанти не ведуть активних наступальних дій. Водночас російська армія постійно обстрілює позиції Збройних сил України.

"На лівому березі російські окупаційні війська відчувають постійний вогневий тиск з нашого боку ", - зазначив Єрін.

Повідомляється, що росіяни створюють ешелоновану систему, обладнують інженерні загородження, перегруповують війська.