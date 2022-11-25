ua ru
Пт, 25 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

З Херсона евакують пацієнтів лікарень через постійні ворожі обстріли

Новость на русском →
Херсон, П'ятниця 25 листопада 2022 15:17
З Херсона евакують пацієнтів лікарень через постійні ворожі обстріли Ілюстративне фото: з Херсона евакують пацієнтів лікарень через постійні ворожі обстріли (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Херсоні проходить евакуація пацієнтів міських лікарень у зв'язку з постійними обстрілами російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.

Зазначається, що вже було перевезено дітей, які проходили лікування у Херсонській обласній клінічній лікарні. Їх відправили до Миколаєва. Там вони й надалі отримуватимуть всю необхідну медичну допомогу.

Також були евакуйовані пацієнти Херсонського обласного закладу з надання психіатричної допомоги. Так, 100 людей проходитимуть лікування в Одесі, допоки в Херсоні повторюватимуться ворожі удари.

Нагадаємо, вчора росіяни обстріляли Херсонську область 49 разів, 10 людей загинули, ще 54 отримали поранення.

Сьогодні окупанти обстріляли цивільний автомобіль в Херсоні, троє людей отримали поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсон евакуація Війна Росії проти України
NEWS
Світло, тепло, вода і транспорт: яка ситуація в Києві на ранок
Світло, тепло, вода і транспорт: яка ситуація в Києві на ранок
DAILY
На боці Кремля. Чому Угорщина допомагає Росії у війні проти України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна На боці Кремля. Чому Угорщина допомагає Росії у війні проти України