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В Херсоне продолжают выявлять и обезвреживать ДРГ оккупантов

Фото: В Херсоне обнаруживают и обезвреживают вооруженные формирования и ДРГ оккупантов (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В Херсоне продолжаются фильтрационные и стабилизационные мероприятия. Во время них удается выявлять и обезвреживать ДРГ россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Евгения Ерина в эфире общенационального марафона.

"В Херсоне продолжаются фильтрационные и другие меры, связанные с выявлением и обезвреживанием незаконных вооруженных формирований и ДРГ", - говорится в заявлении.

Ерин сообщил, что на Херсонском направлении ситуация стабильна. Оккупанты не ведут активных наступательных действий. В то же время, российская армия постоянно обстреливает позиции Вооруженных сил Украины.

"На левом берегу российские оккупационные войска испытывают постоянное огневое давление с нашей стороны", - отметил Ерин.

Сообщается, что россияне создают эшелонированную систему, оборудуют инженерные заграждения, перегруппируют войска.

Напомним, что российские военные сегодня, 26 ноября, в течение дня пять раз обстреляли Херсон. В результате ударов один человек погиб.

Также жители наиболее опасных районов Херсона и области призывают эвакуироваться.

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