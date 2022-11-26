В Херсоне продолжают выявлять и обезвреживать ДРГ оккупантов

"В Херсоне продолжаются фильтрационные и другие меры, связанные с выявлением и обезвреживанием незаконных вооруженных формирований и ДРГ", - говорится в заявлении.

Ерин сообщил, что на Херсонском направлении ситуация стабильна. Оккупанты не ведут активных наступательных действий. В то же время, российская армия постоянно обстреливает позиции Вооруженных сил Украины.

"На левом берегу российские оккупационные войска испытывают постоянное огневое давление с нашей стороны", - отметил Ерин.

Сообщается, что россияне создают эшелонированную систему, оборудуют инженерные заграждения, перегруппируют войска.