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Окупанти за день п'ять разів обстріляли Херсон: є загиблий

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Київ, Субота 26 листопада 2022 19:54
Окупанти за день п'ять разів обстріляли Херсон: є загиблий Фото: окупанти за день п'ять разів обстріляли Херсон (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські військові сьогодні, 26 листопада, упродовж дня п'ять разів обстріляли Херсон. Внаслідок ударів одна людина загинула.

Про це заявила голова Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її відеозвернення.

"Усього за день у місті було п'ять обстрілів, загиблих – один, постраждалих – нуль", – зазначила Лугова.

За її словами, внаслідок обстрілів росіян вибило шибки на цокольному поверсі будівлі Дніпровської районної ради. Внаслідок влучення в гаражний кооператив загинула людина. Крім того, обстріли зазнали два будинки та суднобудівне училище.

Усього ж у період 20-26 листопада у Херсоні зафіксували 80 влучень, 16 людей загинули та 35 постраждали, серед поранених є дитина.

Раніше ми писали, що станом на суботу, 26 листопада, російські військові вбили понад 30 мирних жителів у Херсонській області з часу деокупації.

Також раніше стало відомо, що правоохоронці затримали трьох колаборантів у Білозерській громаді (Херсонська область). Вони працювали у так званій "адміністрації" на різних посадах.

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