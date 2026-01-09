UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Обстріл Києва Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

У Херсоні снаряд пробив стіну лікарні: постраждали дві медсестри

Ілюстративне фото: ворог завдав удару по медичному закладу Херсона (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Валерій Ульяненко

У п'ятницю, 9 січня, близько 12:15 росіяни завдали удару по Херсону. Один з ворожих снарядів пробив стіну медзакладу в Дніпровському районі міста, постраждали медсестри.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Херсонської МВА Ярослава Шанька в Telegram.

Він розповів, що внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено приміщення медичного закладу в Дніпровському районі. Зокрема, снаряд пробив стіну одного з відділень.

"У двох медсестер, які постраждали внаслідок цієї атаки, - контузії та мінно-вибухові травми. Вони ушпиталені для проведення обстеження й подальшого лікування", - йдеться у заяві Шанька.

Масована атака по Україні 9 січня

Нагадаємо, нічна комбінована атака на Київ розпочалася з масованого обстрілу дронами-камікадзе, після чого ворог вдарив крилатими ракетами "Калібр" та балістикою.

У місті загалом пошкоджено 19 багатоповерхівок. Під удар потрапило й посольство Катару. Внаслідок атаки РФ на Київ поранення отримали 25 людей, ще четверо загинули.

Зазначимо, наразі у Києві 417 000 родин тимчасово знеструмлені. Без світла залишилась частина жителів в Деснянському, Дніпровському, Дарницькому та Голосіївському районах Києва.

Крім того, ракетний удар по Львівщині призвів до відключення газу у 370 оселях селища Рудно - там спрацювала автоматика безпеки. Вибуховою хвилею або уламками було пошкоджено шість вантажних автомобілів.

Російський режим підтвердив запуск балістичної ракети на Львів. При цьому у РФ згадали фейк про нібито "атаку на резиденцію" Путіна та цим пояснили свій черговий теракт.

РБК-Україна раніше писало, що Україна вимагає термінового скликання Радбезу ООН у відповідь на удар "Орєшніком" по Львівщині. Очільник МЗС Андрій Сибіга наголосив, що використання балістики проти мирних регіонів є новим рівнем ескалації, на який світ має відреагувати негайно.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХерсонВійна в УкраїніЛікарні