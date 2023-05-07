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У Херсоні пролунали вибухи

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Херсон, Неділя 07 травня 2023 22:21
У Херсоні пролунали вибухи Фото: У Херсоні пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У неділю ввечері, 7 травня, у Херсоні прогриміли вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"У Херсоні чути вибухи", - йдеться в повідомленні.

Наразі в Херсонській області тривогу не оголошували.

При цьому жодної офіційної інформації з приводу вибухів не надходило.

Нагадаємо, 6 травня російські окупанти обстріляли Херсон та передмістя.

За добу до цього війська РФ здійснили 71 обстріл Херсонської області з важкої артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації.

Нагадаємо, що 3 травня російські окупанти майже весь день обстрілювали Херсон. Ворожі снаряди потрапили до супермаркету, гіпермаркету "Епіцентр", вокзалу, пасажирського вагона та дитячого садка.

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Херсон Вибух Війна Росії проти України
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