У Херсоні пролунали вибухи

У неділю ввечері, 7 травня, у Херсоні прогриміли вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" .

"У Херсоні чути вибухи", - йдеться в повідомленні.

Наразі в Херсонській області тривогу не оголошували.

При цьому жодної офіційної інформації з приводу вибухів не надходило.

Нагадаємо, 6 травня російські окупанти обстріляли Херсон та передмістя.

За добу до цього війська РФ здійснили 71 обстріл Херсонської області з важкої артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації.

Нагадаємо, що 3 травня російські окупанти майже весь день обстрілювали Херсон. Ворожі снаряди потрапили до супермаркету, гіпермаркету "Епіцентр", вокзалу, пасажирського вагона та дитячого садка.

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