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В Херсоне прогремели взрывы

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Херсон, Воскресенье 07 мая 2023 22:21
В Херсоне прогремели взрывы Фото: В Херсоне прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В воскресенье вечером, 7 мая, в Херсоне прогремели взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"В Херсоне слышны взрывы", - говориться в сообщении.

На данный момент в Херсонской области тревогу не объявляли.

При этом никакой официальной информации по поводу взрывов не поступала.

Напомним, 6 мая российские оккупанты обстреляли Херсон и пригород.

За сутки до этого войска РФ произвели 71 обстрел Херсонской области из тяжелой артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации.

Напомним также, что 3 мая российские оккупанты почти весь день обстреливали Херсон. Вражеские снаряды попали в супермаркет, гипермаркет "Эпицентр", вокзал, пассажирский вагон и детский сад.

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Херсон Взрыв Война России против Украины
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