Росіяни влучили по пасажирському потягу в Херсоні, є постраждалий
Російські окупанти влучили по пасажирському вагоні на станції Херсон. Внаслідок удару поранення отримав провідник.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укрзалізниці".
Зазначається, що провіднику наразі надається медична допомога. На момент обстрілу цивільні не постраждали, оскільки перебували у безпечному укритті.
"Наразі поїзд до Львова зі 116 пасажирами на борту відправився з Херсона із затримкою 14 хвилин. Вагони з пошкодженнями внаслідок обстрілу будуть оперативно замінені по станції Миколаїв", - пише пресслужба.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що окупанти сьогодні також вдарили по єдиному працюючому гіпермаркету у Херсоні. Зокрема, за даними МВС, троє людей загинули, п’ятеро зазнали поранень. До цього, в Херсоні повідомляли про вибухи.
Також внаслідок обстрілу села Степанівка Херсонської області, загинули троє енергетиків, які займались аварійно-відновлювальними роботами.
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