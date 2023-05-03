Росіяни вдарили по гіпермаркету у Херсоні: є загиблі та постраждалі

Російські окупанти обстріляли єдиний працюючий гіпермаркет у Херсоні 3 травня. Внаслідок ворожої атаки є загиблі та постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС .

Голова МВС Ігор Клименко повідомив, що внаслідок російського обстрілу троє людей загинули, п’ятеро зазнали поранень. Це працівники та відвідувачі закладу.

Всі оперативні служби на місці та надають допомогу людям.

"З російськими вбивцями не можна домовлятися. Їх потрібно притягнути до відповідальності. Або знищити", - додав Клименко.

Нагадаємо, сьогодні росіяни обстріляли село Токарівка Херсонської області, одна людина загинула.

За минулу добу окупанти росіяни 106 разів обстріляли Херсонську область, четверо людей загинули, семеро дістали поранень.

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