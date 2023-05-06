Росіяни 71 раз обстріляли Херсонську область

Фото: окупанти за минулу добу 71 раз обстріляли Херсонську область (GettyImages)

Російські війська за минулу добу здійснили 71 обстріл Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.