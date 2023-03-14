У Херсоні повідомляють про вибухи

У вівторок, 14 березня, у Херсоні пролунали вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Зазначимо, що через три хвилини після повідомлень про вибухи у Херсоні по Україні почали оголошували повітряну тривогу.
Станом на 14:33 сигнал небезпеки оголошено по всій території України.
Зазначимо, що сьогодні вранці у Херсоні вже лунали вибухи.
Окрім того, вчора енергетики потрапили під обстріл у Херсонській області.
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