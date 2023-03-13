Бригада енергетиків потрапила під обстріл у Херсонській області

Російські військові обстріляли бригаду енергетиків під час виконання аварійно-відновлювальних робіт у Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА .

Зазначається, що подія трапилася в одному з населених пунктів Дар'ївської громади.

За попередніми даними, через ворожу атаки один електрик дістав поранення. Його везуть до найближчого медзакладу, де лікарі нададуть йому необхідну допомогу.

Зазначимо, що протягом 12 березня росіяни 56 разів обстріляли Херсон та область. Вони випустили 337 снарядів з важкої артилерії та "Градів".

До того ж, сьогодні зранку у Херсоні лунали вибухи.

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