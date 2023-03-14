У Херсоні зранку чути вибухи

Жителі Херсона сьогодні зранку повідомляють про серію потужних вибухів. В області не оголошували повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

"Чути вибухи у місті", - йдеться у повідомленні. Місцева влада та військові поки не коментували ситуацію у місті. Зазначимо, за минулу добу російська армія 93 рази обстріляла Херсон та область, випустивши 412 снарядів. Окупанти застосували міномети, РСЗВ, артилерію, танки та безпілотники. У Херсоні внаслідок ударів окупантів пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки. Вчора через російські атаки загинула одну людина, ще шестеро отримали поранення. Карта повітряних тривог в Україні станом на 9:00