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У Херсоні зранку чути вибухи

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Херсон, Вівторок 14 березня 2023 09:09
У Херсоні зранку чути вибухи Фото: жителі Херсона повідомляють про вибухи (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Жителі Херсона сьогодні зранку повідомляють про серію потужних вибухів. В області не оголошували повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

"Чути вибухи у місті", - йдеться у повідомленні.

Місцева влада та військові поки не коментували ситуацію у місті.

Зазначимо, за минулу добу російська армія 93 рази обстріляла Херсон та область, випустивши 412 снарядів. Окупанти застосували міномети, РСЗВ, артилерію, танки та безпілотники.

У Херсоні внаслідок ударів окупантів пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки. Вчора через російські атаки загинула одну людина, ще шестеро отримали поранення.

Карта повітряних тривог в Україні станом на 9:00

У Херсоні зранку чути вибухи

Нагадаємо, вчора у селі Посад-Покровське в Херсонській області на російські міні підірвалися четверо піротехніків ДСНС.

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Херсон вибухи Херсонська область
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