В Херсоне сообщают о взрывах

Отметим, что спустя три минуты после сообщений о взрывах в Херсоне по Украине начали объявлять воздушную тревогу.

По состоянию на 14:33 сигнал опасности объявлен по всей территории Украины.

Отметим, что сегодня утром в Херсоне уже раздавались взрывы.

Кроме того, вчера энергетики попали под обстрел в Херсонской области.

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