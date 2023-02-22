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Росіяни вдарили з артилерії по одному з сіл Херсонської області: є загиблі

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Новотягинка, Середа 22 лютого 2023 15:18
Росіяни вдарили з артилерії по одному з сіл Херсонської області: є загиблі Фото: осіяни вдарили з артилерії по одному з сіл Херсонської області (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська з артилерії обстріляли з артилерії село Новотягинка Херсонської області. Внаслідок чого двоє літніх людей загинули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника ОВА Олександра Прокудіна.

"Російські окупанти вдарили із артилерії по домівках мирних жителів у селі Новотягинка. Уламки ворожих снарядів відібрали життя двох літніх людей - 81-річної жінки та 68-річного чоловіка. Від отриманих ран вони загинули на місці", - написав Прокудін.

Нагадаємо, що минулої доби російські окупанти 51 раз атакували мирні населені пункти Херсона та області. Внаслідок чого загинули 5 мирних людей, а ще 21 людина дістала поранення різного ступеня тяжкості.

Додамо, що у Херсоні жителів просять не виходити на вулицю без потреби до кінця тижня через загрозу посилення обстрілів з боку росіян.

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