У Херсоні повідомляють про вибухи
Ілюстративне фото: у Херсоні повідомляють про вибухи (Getty Image)
У Херсоні пролунали вибухи у понеділок, 2 січня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Зазначимо, що наразі ні в Херсоні, ні в області не оголошено повітряну тривогу.
Офіційної інформації щодо ситуації у місті поки немає.
Нагадаємо, сьогодні росіяни обстріляли міський ринок у центрі Берислава, п'ятеро людей зазнали поранень.
РБК-Україна повідомляло, що 13-річний хлопчик двічі потрапив під обстріл росіян у новорічну ніч, він перебуває у тяжкому стані.
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