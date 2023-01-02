У Херсоні повідомляють про вибухи

У Херсоні пролунали вибухи у понеділок, 2 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" .

Зазначимо, що наразі ні в Херсоні, ні в області не оголошено повітряну тривогу.

Офіційної інформації щодо ситуації у місті поки немає.

Нагадаємо, сьогодні росіяни обстріляли міський ринок у центрі Берислава, п'ятеро людей зазнали поранень.

РБК-Україна повідомляло, що 13-річний хлопчик двічі потрапив під обстріл росіян у новорічну ніч, він перебуває у тяжкому стані.

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