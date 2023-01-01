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У Херсонській області 13-річна дитина двічі потрапила під обстріл росіян на Новий рік

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Херсон, Неділя 01 січня 2023 17:11
У Херсонській області 13-річна дитина двічі потрапила під обстріл росіян на Новий рік Ілюстративне фото: у Херсонській області 13-річна дитина двічі потрапила під обстріл росіян на Новий рік (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Херсонській області на Новий рік 13-річний хлопчик двічі потрапив під обстріл російських окупантів. Він у тяжкому стані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Ярослава Янушевича в Telegram.

За його словами, 31 грудня перед Новим роком росіяни вдарили по селищу Наддніпрянське. Під обстріл потрапили діти - брат та сестра, які поверталися додому. Хлопчика доправили до лікарні у тяжкому стані.

При цьому вже 1 січня вночі окупанти атакували Херсонську обласну дитячу лікарню. У цей момент 13-річний Ярослав перебував у медзакладі, у його палаті вибило вікна.

Янушевич додав, що хлопчика евакуювали до Миколаєва, де лікарі продовжують боротися за його життя.

При цьому, за словами начальника прес-служби Сил оборони Херсона Дмитра Плетенчука, Ярослава зараз оперують, а потім переведуть до реанімації.

Нагадаємо, про те, що діти у селищі Наддніпрянське потрапили під обстріл, стало відомо вчора, 31 грудня, увечері.

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Херсонська область Обстріл діти Війна Росії проти України
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