В Херсоне сообщают о взрывах
Иллюстративное фото: в Херсоне сообщают о взрывах (Getty Image)
В Херсоне раздались взрывы в понедельник, 2 января.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
Отметим, что ни в Херсоне, ни в области не объявлена воздушная тревога.
Официальной информации о ситуации в городе пока нет.
Напомним, сегодня россияне обстреляли городской рынок в центре Берислава, пять человек получили ранения.
РБК-Украина сообщало, что 13-летний мальчик дважды попал под обстрел россиян в новогоднюю ночь, он находится в тяжелом состоянии.
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