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В Херсоне сообщают о взрывах

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Херсон, Понедельник 02 января 2023 13:15
В Херсоне сообщают о взрывах Иллюстративное фото: в Херсоне сообщают о взрывах (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

В Херсоне раздались взрывы в понедельник, 2 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Отметим, что ни в Херсоне, ни в области не объявлена воздушная тревога.

Официальной информации о ситуации в городе пока нет.

Напомним, сегодня россияне обстреляли городской рынок в центре Берислава, пять человек получили ранения.

РБК-Украина сообщало, что 13-летний мальчик дважды попал под обстрел россиян в новогоднюю ночь, он находится в тяжелом состоянии.

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