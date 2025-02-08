У Херсоні пошкоджені електромережі: частина міста без світла
Херсон 8 лютого залишився без електропостачання. Причиною цього став російський обстріл.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Херсонської МВА Романа Мрочка в Telegram.
"Внаслідок чергового ворожого обстрілу Дніпровського району пошкоджені лінії електропередач", - повідомив він.
За словами начальник МВА, частина приватного сектора Дніпровського району Херсона наразі без електропостачання.
Варто додати, сьогодні зранку росіяни вдарили по житлових кварталах Херсона. За даними місцевої влади, внаслідок ворожої атаки кілька будинків були пошкоджені, один загорівся. Троє поранених, серед них 11-річний хлопець.
Херсонська ОВА повідомила, що з вогню врятували матір і дитину. Наразі їхньому життю нічого не загрожує.
Обстріли України
Нагадаємо, в ніч на 8 лютого Росія випустила по Україні 139 дронів. Сили ППО збили 67 дронів, ще 71 ворожий безпілотник-імітатор локаційно втрачений.
У Сумах ворожий дрон влучив у будинок, внаслідок цього спалахнула пожежа.
Крім того, у Києві впали уламки дрона, також зафіксовані пошкодження у Київській області внаслідок атаки дронів.
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