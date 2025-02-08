В Херсоне повреждены электросети: часть города без света
Херсон 8 февраля остался без электроснабжения. Причиной этого стал российский обстрел.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Херсонской ГВА Романа Мрочко в Telegram.
"В результате очередного вражеского обстрела Днепровского района повреждены линии электропередач", - сообщил он.
По словам начальник ГВА, часть частного сектора Днепровского района Херсона пока без электроснабжения.
Стоит добавить, сегодня утром россияне ударили по жилым кварталам Херсона. По данным местных властей, в результате вражеской атаки несколько домов были повреждены, один загорелся. Трое раненых, среди них 11-летний мальчик.
Херсонская ОВА сообщила, что из огня спасли мать и ребенка. Сейчас их жизни ничего не угрожает.
Обстрелы Украины
Напомним, в ночь на 8 февраля Россия выпустила по Украине 139 дронов. Силы ПВО сбили 67 дронов, еще 71 вражеский беспилотник-имитатор локально потерян.
В Сумах вражеский дрон попал в дом, в результате этого вспыхнул пожар.
Кроме того, в Киеве упали обломки дрона, также зафиксированы повреждения в Киевской области в результате атаки дронов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.