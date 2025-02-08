Росія запустила по Україні майже 140 дронів. Скільки збила ППО

Росія в ніч на 8 лютого запустила по Україні 139 дронів. ППО збила менше половини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ .

Крім того, 71 ворожий безпілотник-імітатор був локаційно втрачений.

ППО працювала у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях.

"Станом на 09.00 підтверджено збиття 67 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів", - додали військові.

"У ніч на 8 лютого противник атакував 139 ударним БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Брянськ, Шаталово", - йдеться у повідомленні.

Обстріл РФ по Україні

Росіяни щоночі атакують Україну дронами. Часто до них вони додають і ракети, влаштовуючи комбіновані атаки.

Так, про атаку дронами на Київ повідомлялося після опівночі 8 лютого. У столиці працювала ППО.

Уже вранці стало відомо, що російські окупанти атакували дронами Суми. Один із дронів влучив у приватний будинок, через що почалася пожежа.

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