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Атака дронів на Київ: уламки впали в одному з районів, є пошкодження

Київ, Субота 08 лютого 2025 10:23
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Атака дронів на Київ: уламки впали в одному з районів, є пошкодження Фото: через атаку дронів РФ на Київ є пошкодження у Дарницькому районі 8 лютого (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Росія в ніч на 8 лютого атакувала дронами Київ. Через падіння уламків є пошкодження у Дарницькому районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимура Ткаченка.

"Під час нічної атаки ворожих дронів наші розрахунки ППО успішно відпрацювали по ворожих цілях. Уламки БпЛА впали в Дарницькому районі", - розповів він.

Через це, за даними Ткаченка, пошкоджено фасадну частину житлового будинку та вікна.

"Також уламки впали на автомобілі, пошкодили огорожу в приватному секторі. На щастя, без постраждалих", - додав він.

На місці оперативно відпрацювали правоохоронці, рятувальники та міські служби.

Атака РФ по Україні

Після опівночі 8 лютого росіяни атакували Київ дронами, у столиці працювала ППО. Загалом росіяни запустили 139 безпілотників із п'яти напрямків. ППО збила 67 із них.

При цьому, російські війська атакували дронами Київську область. Є пошкодження будинків, сталися пожежі, які вже вдалося загасити. Крім того, у Сумах дрон влучив у приватний будинок.

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