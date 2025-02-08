У Сумах ворожий дрон влучив у приватний будинок: була пожежа

В ніч на 8 лютого російські окупанти атакували дронами місто Суми. Зокрема, ворожий БпЛА влучив у приватний будинок, через що почалася пожежа, яку наразі вже загасили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС України і Facebook-сторінку поліції Сумської області.

"Сьогодні вночі російський бпла влучив у приватний будинок. Внаслідок атаки виникла виникла пожежа. На місці події оперативно працюють поліцейські, рятувальники, медики та інші екстрені служби. Проводиться розбір завалів і ліквідація наслідків атаки", - йшлося у повідомленні поліції.

Згідно допису ДСНС о 07:22, пожежу в житловому будинку вже ліквідували. Надзвичайники уточнили, що внаслідок атаки безпілотника, значних руйнувань зазнавав приватний житловий будинок. Крім того, відбувалося горіння на великій площі.

"Співробітники ДСНС локалізували пожежу, частково провели розбір завалів та ліквідували всі приховані осередки горіння", - зазначили у ДСНС.

Також там додали, що інформації щодо постраждалих не було.