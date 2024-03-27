Фото: в Херсоні з початку квітня зменшують тривалість комендантської години (Getty Images)

З наступного тижня, 1 квітня, в Херсонській міській територіальній громаді скоротять тривалість комендантської години. Наказ вже підписано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Херсонської міської військової адміністрації (МВА) Романа Мрочко.

З 1 квітня комендантська година в Херсонській міській територіальній громаді діятиме з 21:00 до 05:00. "Звертаюся до жителів громади та нагадую, що під час комендантської години забороняється перебувати на вулиці та в інших громадських місцях, а також переміщатись транспортом або пішки", - пише Мрочко. У разі порушення комендантської години патрульні мають право затримати, перевірити наявність документів та встановити причину перебування на вулиці.