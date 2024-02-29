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В Запоріжжі змінили комендантську годину, вона починатиметься пізніше

Четвер 29 лютого 2024 14:00
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В Запоріжжі змінили комендантську годину, вона починатиметься пізніше Фото: в Запоріжжі змінили комендантську годину, вона починатиметься пізніше (facebook.com/kyivpatrol)
Автор: Сергій Пишкін

В Запоріжжі та районі зменшили тривалість комендантської години. Тепер вона починатиме діяти пізніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Івана Федорова.

Як пояснив Федоров, безпекова ситуація дозволила зменшити комендантську годину. Рішення вже було ухвалено на засіданні Ради оборони Запорізької області.

Відтак комендантська година:

  • починатиметься о 24:00;
  • завершуватиметься о 05:00.

Додамо, що відповідно до наказу від 30.11.2023, на території Запоріжжя раніше комендантська година діяла з 23:00 до 05:00.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що експерт Єгор Крапивіна пояснював, які штрафи можна отримати, порушуючи комендантську годину.

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