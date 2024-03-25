В одній із областей України продовжили час роботи кафе, але є умова
У Черкаській області продовжили роботу кафе, назвавши головнуу умову. При цьому за зміни ситуації рішення можуть переглянути.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Черкаської обласної військової адміністрації Ігоря Табурця в Telegram.
"Зміни в загальному режимі роботи закладів громадського харчування та дозвілля у Черкаській області. Ураховуючи звернення від підприємців і порадившись із правоохоронцями, продовжуємо його до 23.00", - розповів він.
Голова ОВА зазначив, що обов’язкова умова - дотримання правил безпеки й належного реагування на загрози
"У разі зміни оперативної ситуації в області – це рішення може бути переглянуте", - констатував Табурець.
Він також нагадав, що комендантська година в Черкаській області діє щодня з 00:00 до 4:00.
Військовий стан та мобілізація в Україні
Нагадаємо, 6 лютого Верховна рада продовжила військовий стан та загальну мобілізацію в Україні ще на три місяці. Цей правовий режим діятиме як мінімум до 13 травня 2024 року. Дія цього особливого режиму продовжили вже вдесяте з початку повномасштабної війни.
Дія цього особливого режиму продовжили вже вдесяте з початку повномасштабної війни.
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