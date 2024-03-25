ua en ru
Пн, 25 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В одній із областей України продовжили час роботи кафе, але є умова

Черкаси, Понеділок 25 березня 2024 13:59
UA EN RU
В одній із областей України продовжили час роботи кафе, але є умова Фото: робота кафе продовжено в Черкаській області 25 березня (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У Черкаській області продовжили роботу кафе, назвавши головнуу умову. При цьому за зміни ситуації рішення можуть переглянути.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Черкаської обласної військової адміністрації Ігоря Табурця в Telegram.

"Зміни в загальному режимі роботи закладів громадського харчування та дозвілля у Черкаській області. Ураховуючи звернення від підприємців і порадившись із правоохоронцями, продовжуємо його до 23.00", - розповів він.

Голова ОВА зазначив, що обов’язкова умова - дотримання правил безпеки й належного реагування на загрози

"У разі зміни оперативної ситуації в області – це рішення може бути переглянуте", - констатував Табурець.

Він також нагадав, що комендантська година в Черкаській області діє щодня з 00:00 до 4:00.

Військовий стан та мобілізація в Україні

Нагадаємо, 6 лютого Верховна рада продовжила військовий стан та загальну мобілізацію в Україні ще на три місяці. Цей правовий режим діятиме як мінімум до 13 травня 2024 року. Дія цього особливого режиму продовжили вже вдесяте з початку повномасштабної війни.

Дія цього особливого режиму продовжили вже вдесяте з початку повномасштабної війни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Черкасская область
NEWS
Боррель назвав обсяг військової допомоги Євросоюзу України від початку війни
Боррель назвав обсяг військової допомоги Євросоюзу України від початку війни
DAILY
Як Трамп блокує допомогу Україні та чому у Байдена не можуть знайти рішення
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Як Трамп блокує допомогу Україні та чому у Байдена не можуть знайти рішення