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В Херсоне с начала апреля уменьшают продолжительность комендантского часа

Среда 27 марта 2024 14:33
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В Херсоне с начала апреля уменьшают продолжительность комендантского часа Фото: в Херсоне с начала апреля уменьшают продолжительность комендантского часа (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Со следующей недели, 1 апреля, в Херсонской городской территориальной громаде сократят продолжительность комендантского часа. Приказ уже подписан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Херсонской городской военной администрации (МВА) Романа Мрочко.

С 1 апреля комендантский час в Херсонской городской территориальной громаде будет действовать с 21:00 до 05:00.

"Обращаюсь к жителям общины и напоминаю, что во время комендантского часа запрещается находиться на улице и в других общественных местах, а также перемещаться транспортом или пешком", - пишет Мрочко.

В случае нарушения комендантского часа патрульные имеют право задержать, проверить наличие документов и установить причину пребывания на улице.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Черкасской области продлили время работы кафе до 23:00 при соблюдении правил безопасности и надлежащего реагирования на угрозы.

В том же числе комендантский час сократили в Запорожье. Он начинается с 00:00 и действует до 5 утра.

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