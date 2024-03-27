Фото: в Херсоне с начала апреля уменьшают продолжительность комендантского часа (Getty Images)

Со следующей недели, 1 апреля, в Херсонской городской территориальной громаде сократят продолжительность комендантского часа. Приказ уже подписан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Херсонской городской военной администрации (МВА) Романа Мрочко.

С 1 апреля комендантский час в Херсонской городской территориальной громаде будет действовать с 21:00 до 05:00. "Обращаюсь к жителям общины и напоминаю, что во время комендантского часа запрещается находиться на улице и в других общественных местах, а также перемещаться транспортом или пешком", - пишет Мрочко. В случае нарушения комендантского часа патрульные имеют право задержать, проверить наличие документов и установить причину пребывания на улице.