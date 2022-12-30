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У Херсоні мешканців одного з мікрорайонів попросили запастись водою: причини

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Україна, П'ятниця 30 грудня 2022 18:50
У Херсоні мешканців одного з мікрорайонів попросили запастись водою: причини Фото: У Херсоні мешканців одного з мікрорайонів попросили запастись водою: причини (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Жителів херсонського мікрорайону Острів попросили зробити запас води на декілька днів. Це пов’язано з тим, що у суботу, 31 грудня, в тестовому режимі буде запускатись централізоване водопостачання.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Херсонської ОВА.

Повідомляється, що місто отримало потужний електрогенератор від партнерів з Ізраїлю. За допомогою його у мікрорайоні Острів вдасться налагодити централізоване водопостачання.

Однак для його запуску необхідно провести певні роботи.

"Пробний пуск води у оселі мешканців буде здійснюватися 31 грудня 2022 року з 10:00 до 12:00. Іспитових запусків буде декілька. Подальший графік надання послуги повідомимо пізніше", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 29 грудня окупанти вдарили по медичній установі в Херсоні. Внаслідок атаки постраждали двоє людей.

Також ми писали, що 29 грудня вдень у Херсоні теж було чути звуки вибухів.

Окрім цього під час масованого обстрілу України 29 грудня сили ППО знищили 70% ракет, які летіли над Львівською областю. Ракети пошкодили об'єкт енергетичної інфраструктури.

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Херсон генератор Водопостачання
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