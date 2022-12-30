У Херсоні мешканців одного з мікрорайонів попросили запастись водою: причини
Жителів херсонського мікрорайону Острів попросили зробити запас води на декілька днів. Це пов’язано з тим, що у суботу, 31 грудня, в тестовому режимі буде запускатись централізоване водопостачання.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Херсонської ОВА.
Повідомляється, що місто отримало потужний електрогенератор від партнерів з Ізраїлю. За допомогою його у мікрорайоні Острів вдасться налагодити централізоване водопостачання.
Однак для його запуску необхідно провести певні роботи.
"Пробний пуск води у оселі мешканців буде здійснюватися 31 грудня 2022 року з 10:00 до 12:00. Іспитових запусків буде декілька. Подальший графік надання послуги повідомимо пізніше", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що 29 грудня окупанти вдарили по медичній установі в Херсоні. Внаслідок атаки постраждали двоє людей.
Також ми писали, що 29 грудня вдень у Херсоні теж було чути звуки вибухів.
Окрім цього під час масованого обстрілу України 29 грудня сили ППО знищили 70% ракет, які летіли над Львівською областю. Ракети пошкодили об'єкт енергетичної інфраструктури.