В Херсоне жителей одного из микрорайонов попросили запастись водой: причины

Жителей херсонского микрорайона Остров попросили сделать запас воды на несколько дней. Это связано с тем, что в субботу, 31 декабря, в тестовом режиме будет запускаться централизованное водоснабжение.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Херсонской ОВА.

Сообщается, что город получил мощный электрогенератор от партнеров из Израиля. С его помощью в микрорайоне Остров удастся наладить централизованное водоснабжение.

Однако для его запуска нужно провести определенные работы.

“Пробный пуск воды в жилище жителей будет осуществляться 31 декабря 2022 года с 10:00 до 12:00. Испытательных запусков будет несколько. Дальнейший график предоставления услуги сообщим позже”, - говорится в сообщении.