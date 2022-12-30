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В Херсоне жителей одного из микрорайонов попросили запастись водой: причины

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Украина, Пятница 30 декабря 2022 18:50
В Херсоне жителей одного из микрорайонов попросили запастись водой: причины Фото: В Херсоне жителей одного из микрорайонов попросили запастись водой: причины (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Жителей херсонского микрорайона Остров попросили сделать запас воды на несколько дней. Это связано с тем, что в субботу, 31 декабря, в тестовом режиме будет запускаться централизованное водоснабжение.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Херсонской ОВА.

Сообщается, что город получил мощный электрогенератор от партнеров из Израиля. С его помощью в микрорайоне Остров удастся наладить централизованное водоснабжение.

Однако для его запуска нужно провести определенные работы.

“Пробный пуск воды в жилище жителей будет осуществляться 31 декабря 2022 года с 10:00 до 12:00. Испытательных запусков будет несколько. Дальнейший график предоставления услуги сообщим позже”, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что 29 декабря кафиры ударили по медицинскому учреждению в Херсоне . В результате атаки пострадали два человека.

Также мы писали, что 29 декабря днем в Херсоне тоже были слышны звуки взрывов .

Кроме этого, во время массированного обстрела Украины 29 декабря силы ПВО уничтожили 70% ракет, летевших над Львовской областью. Ракеты повредили объект энергетической инфраструктуры .

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Херсон генератор Водоснабжение
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