У Херсоні чути вибухи: у мережі пишуть про артилерійський обстріл

У Херсоні вкотре за сьогодні пролунали вибухи. У мережі пишуть про артилерійський обстріл міста.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.

За інформацією місцевих чатів, Херсон знов під обстрілом ворожої артилерії. Після вибухів у регіоні оголосили повітряну тривогу. Зараз влада не коментує удари по місту.